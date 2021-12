Wäre Platz unter dem Helm von Max Verstappen gewesen, der 24-Jährige wäre bei der Premiere des Großen Preises von Saudi-Arabien mit einem Messer zwischen den Zähnen gefahren. Diesen Eindruck konnte man zumindest gewinnen, wenn man die Duelle zwischen ihm und Titelverteidiger Lewis Hamilton mitverfolgt hat. Gestichelt wurde bereits im Vorfeld und dann auch während des Rennens von beiden Seiten. Verständlich, denn das Ziel Weltmeistertitel ist für beide Kontrahenten enorm verlockend. Verstappen könnte nicht nur erster Champion aus den Niederlanden werden und den enthusiastischen Fans etwas ihre teils fanatische Unterstützung zurückzugeben. Er würde auch die „Monotonie“ der Titelvergabe an Hamilton durchbrechen – und verhindern, dass der nächste Rekord von Michael Schumacher Geschichte wäre.

Doch das alles hat Grenzen. Und wenn ein Fahrer diese Limits nicht von sich aus einhalten kann oder will, ist es Aufgabe der Rennkommissare, für Ordnung – und vor allem Sicherheit zu sorgen. Denn auch wenn Hamilton und Verstappen absolute Könner sind, in gewissen Augenblicken scheinen sie ihre Cleverness über Bord zu werfen und zu vergessen, was alles passieren kann.

Der Formel 1 und ihren Fans kann ja eigentlich nichts Besseres passieren, als dass die Meisterschaft im letzten Rennen entschieden wird und die beiden besten Fahrer auch noch punktgleich sind. Bleibt zu hoffen, dass alle mental einen Gang runterschalten und der Titelkampf mit fairen Mitteln auf der Strecke ausgetragen wird, statt am Ende am grünen Tisch durch Strafen. Dann gebe es nur Verlierer.