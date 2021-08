Eine Ohrfeige

Sechs Prozent Zinsen pro Jahr für Kredite oder Guthaben? Donnerwetter. Vor Konditionen wie diesen werden Verbraucherinnen und Verbraucher heutzutage oft gewarnt. Vorsicht, heißt es dann – Kredite müssten doch nicht mehr so teuer sein. Oder: Achtung, wer in Zeiten historisch niedriger Zinsen solch hohe Renditen verspricht, der mache sich des Zockens verdächtig. Finger weg also. Oder zumindest noch mal gründlich das Kleingedruckte lesen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Den deutschen Staat haben Hinweise wie diese offenbar nicht gestört. Er hat die Zinsen bei der Einkommen-, Körperschaft-, Umsatz- und Gewerbesteuer, die fällig werden, wenn sich eine Steuernachzahlung oder -erstattung um mehr als 15 Monate verzögert, bei 0,5 Prozent pro Monat oder sechs Prozent pro Jahr belassen – jahrzehntelang. Die Turbulenzen durch Finanz- und Eurokrise und die daraus folgenden Minizinsen für Kredite oder Guthaben hat der Staat dabei aufgeblendet. Er hat sich von der Realität am Kapitalmarkt abgekoppelt, seine Steuerzinsen aber nach wie vor damit begründet. Die Devise lautete schlicht „weiter im Text“.

Ob die Politik die Steuerzinsen aus Bequemlichkeit nicht angepasst hat oder aus dem Kalkül heraus, die Einnahmen zu erhöhen, sei dahingestellt. Damit ist jetzt Schluss. Und das ist gut so. Die Politik hat bis August 2022 die Aufgabe, eine neue Regelung zu verabschieden. Sie dürfte eine flexible Zinsberechnung beinhalten. Dies sollte technisch möglich sein.

In der Vergangenheit hat der Fiskus mit den hohen Zinsen ein gutes Geschäft gemacht. Zwischen 2010 und 2018 waren die Einnahmen aus den Nachzahlungszinsen immer höher als die Summe der Zinsen, die Bund, Länder und Gemeinden auf Erstattungen zahlen mussten. In manchen Jahren, so Experten, habe die Differenz mehr als eine Milliarde Euro ausgemacht. Irgendwann entstand daraus der Verdacht der Bereicherung. Aus dem Verdacht wurde ein Vorwurf, dann klagten Unternehmer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den hohen Steuerzinsen nun ein Ende gesetzt. Es ordnete eine rückwirkende Korrektur an. Die aktuelle Praxis verstoße seit 2014 gegen die Verfassung und bedeute eine Ungleichbehandlung von Steuerschuldnern, deren Steuer zu unterschiedlichen Zeiten festgelegt wird. Das Gericht erkannte eine Missachtung des in der Verfassung garantierten allgemeinen Gleichheitssatzes. Ein schwerer Fehler also.

Für die Politik ist das Urteil eine Ohrfeige – und zwar eine mit Ansage. Denn schon 2018 hatte der Bundesfinanzhof die Verfassungsmäßigkeit der hohen Zinsen infrage gestellt. Er sprach von „schwerwiegenden Zweifeln“. Aufgrund der offenen Rechtslage hatten die Finanzämter die Zinsen deshalb seit Mai 2019 nur noch vorläufig festgesetzt. Die Bescheide können nun nachträglich geändert werden. Außerdem hatten die Behörden in bestimmten Fällen vorläufig auf das Eintreiben der Zinsen verzichtet. Das bedeutet, dass sich der Aufwand und damit die Kosten der Fehler-Reparatur in Grenzen halten könnten. Ein schwacher Trost.

Das Verfassungsgericht musste einmal mehr eine schlechte Steuerpolitik der großen Koalition reparieren. Zuvor hatte es das bereits bei Erbschaftsteuer, Grundsteuer und nachgelagerter Rentenbesteuerung getan. Das sollte der Koalition zu denken geben.