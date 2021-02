  Eine heikle Kür

Keine Frage, die Corona-Verordnung erlaubt ausdrücklich politische Versammlungen. Ob es jedoch klug war, dass die AfD jetzt ihren Kandidaten für die Bundestagswahl am 26. September gekürt hat (die Frist dazu endet erst im Sommer), ist eine ganz andere Frage. Wenn man all die Appelle ernst nimmt, seine Kontakte weitestmöglich einzuschränken, kann es dazu kaum mehr als eine Meinung geben.

Interessanterweise hat ausgerechnet der nun Nominierte, Jörg Finkler, diese Woche zwei Mal öffentlich die Stadt für ihre Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gelobt. Im Wahlkampf könnten ihm noch mehr dialektische Widersprüche zu schaffen machen. Zwar tritt die AfD im Mannheimer Gemeinderat nicht annähernd so destruktiv auf, wie sie das im Land- und Bundestag tut. Aber da Finkler ja nun bei einer bundesweiten Wahl antritt, sollte er sich auch mit alledem auseinandersetzen müssen, was Parteikollegen in anderen Teilen Deutschlands von sich geben.

Nach seiner Wahl zum Stadtrat sagte Finkler dem „MM“, in Sachsen und Thüringen wäre er nicht in der AfD. Das ist vernünftig, hat ihm aber parteiintern dem Vernehmen nach nicht nur Beifall eingebracht. Bei Wahlen, vor allem bei internen, brauchen selbst gemäßigte AfDler in aller Regel auch Stimmen der völkischen Vertreter. Das hat auch in Mannheim schon manchen auf eine Art sprechen lassen, die man „mit gespaltener Zunge“ nennt.

Hinzu kommt bei Finkler: Für eine Partei zu kandidieren, die der Verfassungsschutz vielleicht bald wegen rassistischer und die Nazi-Zeit verharmlosender Äußerungen auch offiziell prüft, ist für einen Polizisten heikel.