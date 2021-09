Eine Grauzone bleibt

Influencerinnen und Influencer sind mit ihren Accounts auf Instagram längst nicht nur die netten Freunde und Promis auf Social Media, sondern ein starker Wirtschaftsfaktor. Millionen Menschen folgen ihren Fotos und Empfehlungen. Jährlich erzielen sie zusammen Milliarden Euro. Doch was ist persönlicher Tipp, was gezielte Werbung?

Der Bundesgerichtshof bringt mit seinem Urteil etwas Klarheit in die auf den ersten Blick nur schwer zu unterscheidende Mischung. Die Richter haben dabei eine sehr lebensnahe Entscheidung gefällt. Zum einen stellen sie klar, dass Influencer, die auf Instagram Waren vertreiben oder ihr eigenes Image vermarkten, ein Unternehmen betreiben. Es geht also grundsätzlich um Kommerz.

Wer für seine eigenen Angebote wirbt, darf dies auch ohne Werbebanner weiter tun. Dasselbe gilt auch für Produkte, die vor die Kamera gehalten werden, sofern diese aus dem eigenen Portemonnaie bezahlt wurden. Nur wer Waren präsentiert, für die er eine Gegenleistung vom Hersteller erhält, muss diese mit einem Hinweis auf Werbung versehen. Hier kommt es künftig wohl stark auf die Ehrlichkeit der Influencer an, dies in jedem Einzelfall selbst zu entscheiden, in welcher Funktion das Produkt ins Rampenlicht geriet – und entsprechend zu handeln. Doch eine Grauzone dürfte bleiben. Dabei wäre eine klare Trennung von Werbung und persönlichem Tipp auch für den Erfolg von Influencerinnen wichtig – denn nur Klarheit schafft auch bei den Followern Vertrauen.