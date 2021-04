Nicht alles, was im ersten Moment vernünftig klingt, ist wirklich eine gute Idee. Den Kreis der Impfberechtigten in Baden-Württemberg über Nacht um alle 60- bis 69-Jährigen zu erweitern, wäre sogar schlicht Wahnsinn.

An anderen Orten mag es so sein, dass man diese Altersgruppe plötzlich braucht, um alle vorhandenen AstraZeneca-Dosen verimpfen zu können. Im Südwesten ist die Situation

...