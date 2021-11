Eine Belastung für die Bayern

Man kann es sich wirklich ausgesprochen gut vorstellen, wie das vor ein paar Jahren abgelaufen wäre. Wie der grimmig dreinschauende Präsident Uli Hoeneß mit seiner FC-Bayern-Pudelmütze auf dem Kopf nach dem Abpfiff mit hochrotem Kopf den Marsch in die Münchner Kabine angetreten hätte, um seine Stars zu fragen, was dieser irritierende Auftritt denn gerade sollte. Ein 1:2 in der Fußball-Bundesliga beim Augsburg, da hätte es mal so richtig geknallt. Trotz Tabellenführung.

Nun ist es nach dem schleichenden Rückzug des polarisierenden Patriarchen vom Tegernsee keinesfalls so, dass die stolzen Münchner eine Niederlage bei einem Abstiegskandidaten einfach so hinnehmen. Verlieren – das mögen sie beim FC Bayern immer noch nicht. Nur – und da liegt das Problem – geht es beim Rekordmeister momentan kaum um den Patzer in Augsburg oder die ungewohnt vielen Gegentore. Der erhöhte Gesprächs- und Erklärungsbedarf liegt vielmehr an einem, der bei der Blamage in Augsburg noch nicht einmal dabei war: Joshua Kimmich.

Am Freitag fehlte der Nationalspieler und befand sich in Quarantäne, weil er sich bislang nicht gegen das Coronavirus hat impfen lassen. Gewiss: Das war und ist Kimmichs ganz persönliche Entscheidung. Aber: Es gibt eben viele vernünftige Argumente für eine Impfung, wenn man an die Themen Vorbildfunktion, Verantwortung, Gesundheit und Solidarität denkt. Erst recht, nachdem der Zirkus Profi-Fußball – zu dessen größten Attraktionen Kimmich nun mal gehört – seinen Geschäftsbetrieb auch zu Beginn der Pandemie fortsetzen durfte. Da könnte man als Privilegierter schon einmal etwas an die Gesellschaft zurückgeben. Das ist der Blick aufs große Ganze.

Nur Impfung beendet Debatte

Es gibt aber noch eine zweite Diskussionsebene. Sie beschäftigt sich mit Kimmichs Loyalität zum Arbeitgeber. In Augsburg durfte der einstige Vorzeige-Profi nicht mitwirken. Ob die Bayern deshalb verloren haben, lässt sich nur spekulieren. Aus seinem Fehlen resultieren allerdings Folgen, die mit dem Spiel an sich nichts zu tun haben. Aus der Causa Kimmich ist ein Politikum, ja sogar eine Belastung für den Verein geworden. Die genervten Antworten von Trainer Nagelsmann in dieser Angelegenheit sowie die offenbar vollzogene Gehaltskürzung durch die Club-Bosse für alle Quarantäne-Kicker verdeutlichen das. Sie alle haben auf das Reiz- und Dauerthema verständlicherweise keine Lust mehr. Nur: Ein Ende dieser emotionalen Debatte gibt es ohne Impfung erst einmal nicht.

Denn mit Kimmich läuft ausgerechnet einer der wichtigsten und prominentesten Bayern-Profis Gefahr, sich in den nächsten Monaten immer mal wieder in Quarantäne begeben zu müssen. Will er nun alle zwei Wochen Pause machen? Und dann vielleicht nicht in Augsburg fehlen, sondern im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain?

Das vereinsinterne Verständnis dafür wäre in diesem Fall gelinde gesagt noch geringer – und Kimmich erneut das alleinige Gesprächsthema. Was Hoeneß wohl dazu sagen würde?