Ein Vorbild für die Liga

Molde FK, Young Boys Bern und FK Krasnodar. Gaz Metan Media, Astera Tripolis und NK Domzale. Puh... hin und wieder wäre ein Atlas hilfreich, um diese Städte auf der Landkarte zu finden. Dabei sorgten diese Fußball-Clubs doch in den vergangenen Jahren für Furore. Sie schalteten nämlich die deutschen Vertreter in der Europa League aus.

In schöner Regelmäßigkeit lieferten Bayer Leverkusen, 1899 Hoffenheim, der FSV Mainz und der SC Freiburg – um nur einige der Bundesliga-Blamage-Clubs zu nennen – beschämende Leistungen gegen die krassen Außenseiter ab, mehrfach war schon in der Qualifikation Schluss. Kurzum: Die deutschen Vereine befanden sich in diesem Wettbewerb konsequent im Schimpf-und-Schande-Modus – bis auf einmal Eintracht Frankfurt kam.

Die Hessen besiegten auf dem Weg zum Titelgewinn in diesem Jahr nicht nur renommierte Kontrahenten wie etwa Betis Sevilla, West Ham United und natürlich den FC Barcelona, sondern bezwangen 2019 beim Erreichen des Halbfinals auch schon Lazio Rom, Olympique Marseille, Schachtar Donezk, Inter Mailand und Benfica Lissabon. Das klingt schon eher nach Fußball-Hochadel, wozu jetzt übrigens auch die Frankfurter gehören. Und zwar dank der Europa League, in der die Hessen allen Bundesligisten eindrucksvoll demonstrierten, dass im Europapokal sehr viel möglich ist, dass man zum Stolz der Liga, ja sogar zum Vorbild werden kann. Und zwar dann, wenn man den Wettbewerb ernsthaft angeht, ihn als Chance für große Fußball-Nächte, sportlichen Erfolg und internationales Renommee begreift, ihn als Belohnung und nicht als Ballast empfindet – so wie es leider die meisten deutschen Teilnehmer in der Vergangenheit taten.

Stammspieler wurden plötzlich geschont, die Doppelbelastung beklagt. Und der Fokus galt der Liga, um sich dann dort – welch Ironie, nein Schizophrenie – für die Europa League zu qualifizieren. Die mag zwar nicht so glamourös wie die Champions League sein, den Weg in die Königsklasse kann sie aber trotzdem bereiten. Auch das hat Eintracht Frankfurt vorgemacht.

