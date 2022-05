Als Borussia Dortmund vor der vergangenen Saison unbedingt Marco Rose von Borussia Mönchengladbach loseisen wollte, setzte das ein Trainer-Domino in Gang. Gladbach warb seinerseits den Frankfurter Adi Hütter ab, die Eintracht entschied sich für den Wolfsburger Oliver Glasner. Ein gutes Jahr später ist von den dreien nur noch einer im Amt; und zwar der, bei dem man es am wenigsten erwartet hätte. Glasner ist der strahlende Europa-League-Triumphator, Hütter und Rose sind ihren Job wieder los. Die Ironie der ganzen Ringtausch-Geschichte setzt sich damit fort, dass die Dortmunder nun Edin Terzic als Trainer zurückholen wollen. Den beliebten Interimscoach, den sie nach erfolgreicher Arbeit für Wunschkandidat Rose auf den Posten Technischer Direktor weglobten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der BVB im Nach-Klopp-Zeitalter bleibt ein suchender Verein. Bisher ist der Vizemeister daran gescheitert, einen passenden Nachfolger für den in Liverpool in den Status eines fünften Beatle erhobenen Dortmunder Meistertrainers der Jahre 2011 und 2012 zu finden. Bei Thomas Tuchel passte es auf der menschlichen Ebene nicht, Peter Bosz und Lucien Favre konnten aus verschiedenen Gründen nicht den Nachweis führen, dass sie Dortmund endlich wieder zum Meister machen können.

Das trifft ohne Einschränkung auch auf Rose zu. Das frühe Aus in Champions und Europa League sowie dem DFB-Pokal, die wankelmütigen Auftritte in der Bundesliga, in der die Westfalen als Zweiter acht Punkte Rückstand auf keineswegs souveräne Bayern anhäuften. Dennoch kommt die Trennung überraschend, weil es gerade so schien, als würde der BVB die Schwachstellen im Kader – für die Rose sehr wenig Verantwortung trägt – mit Blick auf die neue Saison konsequent beseitigen. Mit der Verpflichtung von Niklas Süle und Nico Schlotterbeck soll die Problemzone Defensive stabilisiert werden, Angreifer Karim Adeyemi ist ein klassischer Dortmund-Transfer: viel Fantasie, wenig Risiko.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Rose wird bei diesen Umbauarbeiten nun nicht mehr mitwirken. Seine Beurlaubung ist nachvollziehbar, unausweichlich war sie aber gewiss nicht. Man darf gespannt sein, ob der BVB mit Identifikationsfigur Terzic wieder zur dringend notwendigen Kontinuität auf dem Trainerposten zurückfindet.