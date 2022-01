Man muss bei Weitem nicht mit alledem einverstanden gewesen sein oder gar all das teilen, was am Montag in Reden oder unter den übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Corona-Demonstration im Ehrenhof gesagt worden ist. Natürlich gibt es etwa nicht nur die Wissenschaft, die „uns sagt, was wir tun müssen, um aus der Krise zu kommen“. Unter Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen herrscht

...