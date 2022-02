Eines ist ganz sicher, der Frühling kommt. Allergikernasen spüren das. Tatsächlich fliegen schon Pollen herum – starker Pollenflug von der Erle in Mannheim, geringes Aufkommen in Berlin und Erfurt, am Freitag geht es auch in Hamburg los mit der Hasel, – gleiches blüht den Essenern und Braunschweigern.

Was das jetzt mit Corona zu tun hat? Pollenflug gleich Frühlingsbeginn! Das heißt: Das

...