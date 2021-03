Die Infektionszahlen steigen, Virologen und Intensivmediziner warnen vor der dritten Welle, und die Kultusministerkonferenz kündigt weitere Öffnungsschritte für die Schulen an. Was auf der einen Seite unvernünftig klingt, ist auf der anderen Seite das einzig Vernünftige. Es wäre so wichtig, die Kinder und Jugendlichen in die Schulen zurückkehren zu lassen. Sie brauchen ihre Mitschüler und ihre Lehrer, viel ist an Bildung verloren gegangen, es wird lange dauern und großer Anstrengungen bedürfen, um irgendwann, wenn die Pandemie vorüber ist, die Lücken zu schließen.

Doch es ist ein Risiko, das die Politik aus wahltaktischem Kalkül eingeht und – was noch schlimmer ist – weil sie keine Vorbereitungen getroffen hat. In Österreich testen sich Schüler bereits seit Wochen ein bis zwei Mal pro Woche selbst, um mehr Sicherheit zu haben. In Deutschland ist das nicht vorgesehen, noch nicht, wie das Kultusministerium in Stuttgart mitteilt, es sei außerdem eine Kostenfrage, solche Corona-Selbsttests für 1,5 Millionen Schüler in Baden-Württemberg anzubieten.

Die Kanzlerin, sie selbst kann nichts dafür, verliert sich in einer denkwürdigen Pressekonferenz am Mittwoch um Mitternacht nach stundenlangen Verhandlungen mit Ministerpräsidenten im Klein-Klein der Inzidenzen und Schritte vor und zurück. Die großen strategischen Fragen aber, allen voran das Testen und Impfen, bleiben unbeantwortet, teils seit Monaten. Die Folgen baden andere aus, im Falle der Schulen sind es nun (wieder) die Lehrer, die sich – auch wenn sie sich auf die Fünft- und Sechstklässler freuen – überlegen können, wo sie unter Beachtung des Abstandsgebots die Einzeltische mit 30 Kindern pro Klasse hinstellen und wer dann fürs Unterrichten zur Verfügung steht.