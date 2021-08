Ein Desaster

Kundus ist nur ein Ort irgendwo am Hindukusch. Noch eine afghanische Provinzhauptstadt, die in die Hände der Taliban fällt. So kann man die Nachrichten vom Wochenende lesen, in Washington oder Paris vielleicht. Aber nicht in Berlin.

In Kundus saß die Bundeswehr. Endgültig hat sie sich im Norden Afghanistans erst im April verabschiedet, das ist kaum mehr als drei Monate her. Die Gebietsgewinne der Taliban machen deutlich, wie schnell die Zentralregierung in Kabul die Kontrolle verliert.

Afghanistan ist im Allgemeinen zum Symbol des Scheiterns des Westens geworden – und Kundus im Besonderen für ein Abenteuer der Bundeswehr. In fast 20 Jahren ist es weder gelungen, die Taliban niederzuringen, noch eine Demokratie aufzubauen oder Polizei und Armee so zu stärken, dass die Taliban kein leichtes Spiel haben. Wie die Dinge stehen, haben sie keinen Grund, Kompromisse einzugehen. Sie nehmen sich, was sie wollen. Der Verlust von Kundus ist noch nicht die „militärische Lösung“, aber ein schlechtes Omen: Das Ende naht, eines mit Schrecken. Der Vormarsch bestätigt die schlimmsten Befürchtungen.

Andere Staaten haben sich früher ehrlich gemacht, die Franzosen sagten vor Jahren „Adieu Tristesse“. Die USA wollten schon unter Trump raus. Die Bundesregierung hielt so lange am Einsatz fest, bis sie nicht mehr die Wahl hatte, da die USA Fakten schufen.

Nun heißt es, „manches“ (Schäuble) sei erreicht worden – was eigentlich? –, dass es einer „ehrlichen Analyse“ (Högl) bedürfe und die Bundeswehr sich „bewährt“ (Kramp-Karrenbauer) habe. Die nüchternen Fakten: Der Waffengang dauerte fast doppelt so lange wie Erster und Zweiter Weltkrieg zusammen, viele Tausende deutsche Soldaten waren im Einsatz, 59 mussten sterben, zahllose Kameraden trugen Verletzungen an Leib und Seele davon. Mindestens 12,5 Milliarden Euro kostete das „Engagement“ den deutschen Steuerzahler. Wofür?

Um das Land am Ende sich selbst zu überlassen – im schlimmsten Fall: den Taliban – und noch für die sozialen Folgekosten aufzukommen. Denn die Zahl der Flüchtlinge steigt.

Der Afghanistan-Einsatz war ein kollektives Missverständnis. Das heißt nicht, dass die Bundeswehr versagt hat. Es heißt noch nicht einmal, dass es falsch war, mit einem Verbündeten wie den USA solidarisch zu sein. Aber es war ein Fehler, so lange daran festzuhalten, und geschichtsvergessen nicht aus den Erfahrungen der Russen Lehren zu ziehen. Ein Militärschlag kann für eine Stunde null sorgen. Aber den Frieden können nicht Soldaten gewinnen, sondern nur die Zivilgesellschaft. Jedes Volk hat ein Selbstbestimmungsrecht, und die Afghanen stemmen sich zu wenig gegen die Taliban, obwohl sie jede Hilfe bekommen haben – politisch, militärisch, organisatorisch, finanziell. Man kann über den Abzug aus Afghanistan viel sagen – nach 20 Jahren nur nicht, dass er voreilig war.

Ende des Monats startet Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) eine Bilanzdebatte. Alle sind willkommen, Soldaten, Militärexperten, Historiker, Ortskräfte, Journalisten, Abgeordnete, die Wehrbeauftragte. Sie werden so lange diskutieren, bis das Desaster zerredet und die Schuld sozialisiert ist, auf alle verteilt und politisch wie anonymisiert. Aber die Regierungen Gerhard Schröder und Angela Merkel sind oft genug gewarnt worden.

