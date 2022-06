Der Schwimmverband hat es vorgemacht und die Rugbyfunktionäre haben nachgezogen. Auch im Radsport, in der Leichtathletik und im Fußball geht der Trend dahin, dass Transfrauen nicht in den sportlichen Wettstreit mit Cisgender-Frauen treten dürfen. Also mit Frauen, deren Geschlechtsidentität mit ihrem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht übereinstimmt.

Auch wenn unter dem Gesichtspunkt

...