  Echtes soziales Netzwerk

Mannheim. Das muss man sich mal vorstellen: Da tun sich Mannheimerinnen und Mannheimer zusammen. Sie schaffen aus dem Nichts so ein auszeichnungswürdiges Projekt wie die Soulkitchen. Aus der Idee heraus, zu helfen – und etwas bewegen zu wollen. Durch ein starkes Netzwerk gelingt das. Und zwar direkt dort, wo es brennt: nämlich mitten in unserem Mannheim, vor der eigenen Haustür. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung leben in Mannheim fast 20 Prozent der Kinder in einem Haushalt, der Hartz IV bezieht. Die Armutsquote liegt zudem weit über dem Landesschnitt. Obwohl es viele Anstrengungen, Aktionen, Initiativen in der Stadt gibt, ist die Problematik weiter da. Weil sie strukturell ist.

AdUnit urban-intext1

Und das bedeutet, dass Kinder von Grund auf durchs Raster fallen. Und daher zur Soulkitchen gehen. Hier muss man feststellen: Gut dass es diese gibt, schade dass es sie geben muss. Doch wir können durch unsere echten sozialen Netzwerke etwas verändern. In dem wir uns (politisch) engagieren. In dem wir Zusammenhänge verstehen und langfristig gestalten wollen. Dazu müssen wir anpacken, jeden Tag. Nicht virtuell vor uns hinträumen. Müssen sehen, was in der Nachbarschaft fehlt, wer Hilfe braucht. Nach dem Motto: optimiere deine Gesellschaft, nicht dich selbst!