Dringender Reformbedarf

Es ist eines dieser Beispiele, das zu den Horrorvorstellungen von Verbraucherschützern zählt: Der Kunde erwirbt auf einem Internet-Marktplatz eine auffallend günstige Version eines Smarthome-Computers wie Alexa, der vorkonfiguriert geliefert wird. Was der Verbraucher nicht weiß: Dieses Gerät wurde manipuliert und erlaubt das Mithören und das Absaugen von persönlichen Daten. Wen kann der Kunde für den Schaden verantwortlich machen? Die EU-Kommission in Brüssel hat recht: Der Verbraucherschutz muss digital ausgeweitet werden. Und er darf die Verantwortung nicht nur dem Verbraucher aufladen, der in gutem Glauben eingekauft hat.

Während Artikel für Kinder, bei denen Kleinteile verschluckt werden können, vergleichsweise schnell auffallen, stellen hochkomplexe und vernetzte Produkte die Prüfer nicht selten vor besondere Herausforderungen. Moderner Verbraucherschutz muss diese Risiken einbeziehen und den Kreis derer, die mitverantwortlich sind, erweitern. Zumal die Menschen längst nicht mehr nur auf europäischen oder US-amerikanischen Marktplätzen im Netz unterwegs sind. Die Reform ist nötig. Sie darf nicht lange auf sich warten lassen.

Noch drängender erscheint aber die Aktualisierung der Richtlinie über Verbraucherkredite. Als die letzte Fassung beschlossen wurde, waren Smartphones noch nicht einmal entworfen, von Tablets ganz zu schweigen. Heute machen diese Endgeräte den Abschluss eines Kredites mit wenigen Klicks möglich – und genauso schnell ist man in eine Schuldenfalle getappt. Zwar hat die Union mit großem Aufwand die Anforderungen für die Vergabe von Darlehen von Banken und bei Anlageberatern verschärft, deren unerkannte ,,Kollegen“ im Netz aber blieben bislang außen vor.

Dieses Manko aufzuholen, wird zu mehr Bürokratie führen, aber letztlich davor schützen, dass sich Verbraucher mit nur einem Klick über ihre Verhältnisse in Ausgaben stürzen. Dabei sind die Mitgliedstaaten gefragt. Sie müssen nicht nur mitentscheiden, sondern anschließend auch einen Zinsrahmen stecken, um jede Form des Wuchers zu bekämpfen. Brüssel hat sich viel vorgenommen. Es geht um den Einstieg in einen Verbraucherschutz 2.0, der auch in der digitalen Welt tut, was er soll: Sicheres Shoppen ermöglichen und Abzocke verhindern.

