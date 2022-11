Dasselbe immer wieder zu tun und dabei auf andere Ergebnisse zu hoffen, ist laut Albert Einstein die Definition von Wahnsinn. Die Republikaner in den Vereinigten Staaten von Amerika können ab sofort unter Beweis stellen, dass sie nicht völlig wahnsinnig geworden sind. Sie können die von Donald Trump gelangweilt in die Welt hinausposaunte dritte Präsidentschaftskandidatur für 2024 als das begreifen, was sie ist: eine Kampfansage an die Partei und – noch wichtiger – an die Grundfesten der wegen Trump mehrfach ins Schleudern gekommenen US-Demokratie.

Wenn die „Grand Old Party“, die unter Trump fast bis zur Unkenntlichkeit verzwergt ist und heute beinahe einem Kult gleicht, noch eine Existenzberechtigung beansprucht, dann muss sie den abgefeimtesten politischen Hütchenspieler der Neuzeit neutralisieren.

Trump ist ein Synonym für Misserfolg. Die Republikaner können bei Wahlen ohne Trump erfolgreicher abschneiden als mit ihm.

Die Neuorientierung wird nicht einfach. Seine Kerngefolgschaft ist unbeirrt an seiner Seite und damit verloren. Aber dem überwiegenden Teil der Trump-Wähler, die noch für Argumente und Fakten erreichbar sind, kann eine glaubwürdige und eventuell sogar parteiübergreifend attraktive Politik angeboten werden, die auf Krawall und Spaltung verzichtet.

Den Rest besorgt die interne Konkurrenz. Leute einfach wegzupöbeln wie 2016, als Jeb Bush neben Trump auf der Debattenbühne wie ein hilfloser Chorknabe wirkte, funktioniert heute nicht mehr. Nicht bei Leuten wie Ron DeSantis, der Intellekt und taktische Demut mit einer lauernden Raubtierhaftigkeit verbindet. Trump ahnt nicht, was da auf ihn zukommt...