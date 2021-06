Diese Lehren lassen sich aus der Wahl in Sachsen-Anhalt ziehen

Die Landtagswahl von Sachsen-Anhalt hat für viele Überraschungsmomente gesorgt. Und während sich einige im politischen Berlin noch ungläubig die Augen reiben, zeigen detaillierte Analysen, dass sich für die Zukunft fünf Lehren aus dieser Abstimmung ziehen lassen.

AdUnit urban-intext1

Etwa die, dass Ehrlichkeit und Authentizität manchmal wichtiger sind als Charisma. In der Riege der Ministerpräsidenten fällt Reiner Haseloff selten auf. Er hat nichts von einem scharfsinnigen Lautsprecher wie Markus Söder, der mit seiner Bierzelt-Rhetorik ganze Bundesparteitage in seinen Bann ziehen kann. Aber auch die Rolle des älteren Staatsmanns wie Volker Bouffier liegt ihm nicht. Haseloff steht für eine fast altmodisch anmutende Bodenständigkeit.

Nie ließ er Zweifel daran, dass es mit ihm keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Seinen Innenminister feuerte er, als dieser mit dem Modell einer von der AfD tolerierten CDU-Minderheitsregierung flirtete. Haseloff wirkt wie der Nachbar von nebenan, mit dem man auch mal über „die da oben“ meckern kann, der aber immer sein Wort hält. Das war den Wählern wichtiger als fulminante Auftritte.

Wieder einmal gezeigt hat sich in Magdeburg zudem, dass Demoskopen keine Propheten sind. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und AfD hatten zahlreiche Meinungsforschungsinstitute prognostiziert. Am Ende lagen die Christdemokraten fast 17 Prozentpunkte vor der AfD. Besonders heftig daneben griffen die Meinungsforscher von Insa: Sie sahen in einer Ende Mai veröffentlichten Umfrage die AfD sogar knapp vor der CDU. Umfragen können lediglich den Moment beschreiben, aber keine Wahlergebnisse vorhersagen. Hinzu kommt, dass jedes Institut die Umfrageresultate noch einmal nach einem eigenen System gewichtet. Die Fehlertoleranz liegt bei drei Prozentpunkten.

AdUnit urban-intext2

Nicht ganz neu ist die Erkenntnis, dass Frauen sich von extremen Parteien und Positionen deutlich weniger angezogen fühlen als Männer. In Sachsen-Anhalt stimmten 29 Prozent der männlichen Wähler für die AfD, aber nur 18 Prozent der Wählerinnen. Dieses Muster zeigt sich immer wieder. Das sollte mit Blick auf die Bundestagswahl eine Mahnung sein: Von den rund 60,4 Millionen Wahlberechtigten sind 31,2 Millionen Frauen.

Feststellen lässt sich auch, dass die AfD nicht so schnell wieder aus dem politischen System verschwinden wird. In Sachsen-Anhalt hat sie zwar Stimmen eingebüßt, aber immer noch jeden fünften Wähler für sich gewonnen. Und das, obwohl der Landesverband selbst für AfD-Verhältnisse rechts ist. Seit Jahresbeginn wird er vom Verfassungsschutz beobachtet; die Fraktion beschäftigt Mitarbeiter, die früher Mitglieder in rechtsextremen Organisationen waren. Konsequenzen gab es keine. Die Kernwähler der AfD stört das nicht.

AdUnit urban-intext3

Die SPD wiederum nimmt aus Sachsen-Anhalt die bittere Erkenntnis mit, dass sie eine Partei ohne Stammwählerschaft geworden ist. Bei der Landtagswahl 1998 kam sie dort noch auf 35,7 Prozent. Diesmal schaffte sie nicht einmal ein zweistelliges Ergebnis. Und im Bund dümpelt sie bei 16 Prozent. Der Absturz hat auch damit zu tun, dass die einstige Arbeiterpartei noch keine neue Identität gefunden hat, mit der sie überzeugen kann.

AdUnit urban-intext4

Die wichtigste Lektion aus Magdeburg ist aber vielleicht diese: Selbst ein nur 2,2 Millionen Einwohner zählendes Land kann einer Volkspartei wie der CDU neue Hoffnung aufs Kanzleramt bringen. In Berlin sollte man sich deshalb den arroganten Blick auf die Provinz künftig besser verkneifen.