Wer in der Zukunft lesen will, muss in der Vergangenheit blättern. Das sagte einmal der französische Schriftsteller und Politiker André Malraux, dessen Worte auf die Fußball-Bundesliga übertragen bedeuten: Der FC Bayern wird erneut deutscher Meister. Und die Konkurrenz lässt frühzeitig unerwartet Punkte liegen.

Während sich nach zwei Spieltagen über den Ausgang des Titelrennens noch

...