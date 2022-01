Knapp vier Monate nach der Bundestagswahl führt Angela Merkel das Politbarometer noch immer mit großem Abstand an, obwohl sie ja ihre Karriere beendet hat. Olaf Scholz, ihr Nachfolger im Kanzleramt, kann dies verschmerzen, denn unter den aktiven Politikerinnen und Politikern ist der Sozialdemokrat der beliebteste. Gefallen dürfte ihm auf jeden Fall der große Vertrauensvorschuss – die Deutschen stellen ihm und der Bundesregierung nach fünf Wochen im Amt ein gutes Zeugnis aus. Fast zwei Drittel der Befragten sind zufrieden mit seiner Arbeit und mit der der Ampelkoalition, in der seine Partei im Vergleich mit den Grünen und der FDP auch noch die besten Noten erhält.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Offensichtlich fühlen sich die Wähler gut aufgehoben bei dem Rauten-Mann, der ähnlich unaufgeregt wie seine Vorgängerin agiert. Der Wahlsieg der SPD war offensichtlich kein Betriebsunfall, wie manche in der Union glaubten. Die Wahrheit ist für die zwei C-Parteien schmerzhaft: Es wäre zu billig, die Niederlage allein dem ungeeigneten Kanzlerkandidaten Armin Laschet zuzuschreiben, zumal niemand weiß, wie Bayerns Ministerpräsident Markus Söder anstelle des Rheinländers abgeschnitten hätte. Offensichtlich hat die Union in den vergangenen Jahren vor allem von der Person Merkels profitiert. Die Konservativen um Friedrich Merz, die sie am liebsten früher losgeworden wären, müssen nun erkennen, dass die Wähler, die in der Vergangenheit für die Union stimmten, dies nur wegen Merkel getan haben.

Interessant wird es sein, welche Lehren Merkels alter Widersacher Merz aus der Wahlniederlage der Union ziehen wird. Er selbst wird zwar im dritten Anlauf endlich Parteichef, aber die Deutschen glauben nicht, dass er die CDU erfolgreich in die Zukunft führen kann. Auch seine Werte im Politbarometer sind lausig. Merz versucht jetzt immerhin, aus der konservativen Ecke herauszukommen, und schlägt gelegentlich sogar für seine Verhältnisse neue Töne an: Die CDU muss moderner werden, hat er erkannt. Ob das nur Wortgeklingel ist, wird sich noch zeigen. Klar ist: Wenn die Union wieder für die Masse der Wähler eine Alternative sein will, muss sie die politische Mitte und nicht den rechten Rand bewerben.