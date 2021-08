Die Magie der Massen

Es war ein Gänsehaut-Moment, in dem sich dem neutralen Beobachter nicht ganz erschloss, was die Fans des VfB Stuttgart da jetzt so genau meinten. „So ein Tag, so wunderschön wie heute“, sangen sie. Bei einem 5:1 gegen Fürth ist das vielleicht ein wenig zu euphorisch, ging es doch – bei allem Respekt – „nur“ gegen einen Aufsteiger. Andererseits hat man solche Tage in Stuttgart nun wirklich schon lange nicht mehr erlebt. Oder zumindest nicht oft. So viel zum Sport. Doch der stand an diesem Wochenende weniger im Mittelpunkt. Es ging in emotionaler Hinsicht vielmehr um das, was da auf den Rängen passierte und wer da auf den Tribünen stand. Und weniger um das, was sich da auf dem Rasen ereignete oder was da auf der Videowand stand.

Kurzum: Nicht die Show des Erling Haaland und auch nicht die schwäbische Gala gegen Fürth sind das Thema des 1. Spieltags. Sondern die Fans. Ihre Rückkehr ist das prägendste Ereignis des Saisonstarts. Vielleicht schon der ganzen Runde. Oder anders ausgedrückt: Sie selbst sorgten für den Tag, der so wunderschön war– denn auch die treuen Anhänger hatte man lange nicht mehr gesehen.

Während also das von Kommerz und Kapitalismus geprägte, das kühl durchgerechnete Geschäftsmodell Profi-Fußball ein Jahr lang seine Ware in mehrfacher Hinsicht steril anbot, fehlten die Fans. Man hat sie vermisst und erst in ihrer Abwesenheit so richtig zu schätzen gelernt – was ein bekanntes Phänomen in allen Lebenslagen und -bereichen ist. Erst wenn etwas fehlt, werden einem die Bedeutung und die Wichtigkeit des Verlorenen so richtig bewusst. In diesem Fall sogar sehr schmerzhaft. Denn am Ende fehlte mit den Fans das Herz des Fußballs.

Vor der Corona-Krise wussten das nicht alle Club-Bosse. Die schwindelerregenden Einnahmen aus üppigen TV-Verträgen vernebelten ihnen die Sinne und sorgten gleichzeitig für Entfremdung, Risse und Distanz, hier und da sogar für einen Bruch zwischen Verein und Basis. Es verstärkte sich das Gefühl, dass die dort oben in ihrer Parallelwelt vergessen haben, was den Fußball wirklich ausmacht.

Nun hatten in einer tristen Geisterspiel-Zeit alle ausreichend Gelegenheit, um zu der unstrittigen Erkenntnis zu gelangen: Ohne die Mobilisierung von Massen und die Treue des Publikums wird es künftig die ersehnten, ja sogar überlebenswichtigen Einnahmen aus TV-Verträgen nicht mehr geben, weil es im Fußball niemals nur um das Ergebnis, sondern immer auch um das Erlebnis geht. Um die Momente, in denen eine schnöde Grätsche wie ein Titel gefeiert wird. Um die Energie auf den Rängen, die zu einer Symbiose zwischen Team und Fans führt. Um die Augenblicke des kollektiven Leidens, Freuens, Zitterns. Um die Emotionen, die Leidenschaft, die Ekstase und die einzigartige Magie, die ein Stadion mit Zuschauern versprüht.

Nach der trostlosen Stille in den Arenen war der 1. Bundesliga-Spieltag bei aller berechtigter Skepsis ein Appetitmacher. Und zugleich der letzte Augenöffner für all diejenigen, die es immer noch nicht verstanden haben. Ohne Fans ist alles nichts.