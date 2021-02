  Die letzte Chance

Einen Projektbeirat hatten Vertreter der Region schon zu Beginn des Beteiligungsprozesses gefordert. Hatten sie doch befürchtet, dass die Bahn ihrer ersten „Liebe“ treu bleiben und die Walddiagonale bei Neuschloß für den Bau der ICE-Trasse zur Vorzugsvariante erklären würde. Die Befürchtungen hatten sich bestätigt, nachdem die Bahn Ende vorigen Jahres genau diesen Plan auf den Tisch gelegt hatte. Ein Vorhaben, das die Bahn erklärtermaßen nicht gegen den Willen der Bevölkerung durchsetzen will, wovon die Beteiligungsforen zeugen, das sich aber dennoch gegenüber der Wirtschaftlichkeit und den rechtlichen Vorgaben als am stromlinienförmigsten erwies. So gesehen folgte die Bahn den Gesetzen der Planungslogik. Die Belange der Bevölkerung wurden in diesen Jahren faktisch außen vor gelassen.

Doch auf Dauer kann die Bahn sie nicht ignorieren, will sie keine Blockaden gegen ihr Jahrhundertprojekt riskieren. In einem Beirat lassen sich die Interessen der Region in einem geordneten Verfahren bündeln, das nur ein Ziel kennt: die parlamentarische Befassung. Denn klar ist: Mit den Forderungen durch Kommunalvertreter und Bürgerinitiativen würde das Projekt teurer werden. Die Forderungen beruhen vor allem auf der Umwandlung der offenen Tunnelbauweise in einen bergmännischen Tunnel. Sie beziehen aber auch den Ausbau von Lärmschutzmaßnahmen entlang der Bestandsstrecken ein. Die Hoffnung ist nun, ein eindeutiges Signal an Bahn und Politik zu senden, das aus Sicht der Region nur lauten kann: Der ICE muss bei Lorsch und Lampertheim unter die Erde. Gefragt sind nun die Wahlkreisabgeordneten, die den Forderungen in Berlin Nachdruck zu verleihen haben. Der Projektbeirat ist hierfür eine echte Chance. Aber er ist auch die letzte.