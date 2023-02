Totgesagt hat man sie schon öfter – aber noch nie waren so viele Akteure selbst so pessimistisch wie Anfang 2023. Was wurde da nicht alles totgesagt! Die Fasnachtszüge, die Prunksitzungen in alter Form, ja ganz generell die gesamte Fasnacht. Aber jetzt, kurz vor Aschermittwoch, kann man feststellen: Die Fasnacht ist keinesfalls tot! Sie hat sich an vielen Orten, in vielen Sälen und auf vielen

...