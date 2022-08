Am Abend vor dem Supercup-Finale nahm Frankfurts Präsident Peter Fischer kein Blatt vor den Mund. Wie man ihn kennt eben. An Filip Kostics bevorstehendem Wechsel zu Juventus Turin merke man, so Fischer, „wie versaut das Geschäft geworden ist“. Wäre Eintracht-Ikone Charly Körbel, die menschgewordene Vereinstreue, mit in Helsinki und nicht auf Uwe Seelers Trauerfeier in Hamburg gewesen, er hätte

...