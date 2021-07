Ein Auslandsurlaub kann in Coronazeiten zum Hürdenlauf werden. Das weiß jeder, bisweilen aus eigener leidvoller Erfahrung. Die Bundesregierung macht es den Reisenden so schwer wie möglich. Melde-, Test- und Quarantäneauflagen sind für die Pandemiebekämpfung hilfreich, aber werden intransparent gehandhabt und als Schikane empfunden, weil es den Anschein hat, als würde für Auslandsurlaub auch noch eine Schamgrenze eingeführt. Das Aufregungspotenzial ist riesig. Erstens hat Deutschland neun Nachbarn, damit gewachsene Beziehungen über Grenzen hinweg. Zweitens leben hier über 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund und zumeist Verwandtschaftsverhältnissen im Ausland. Drittens wirft es auch jenen Teil der Tourismuswirtschaft zurück, der buchstäblich vom Fremdenverkehr lebt.

Das grundsätzliche Problem ist, dass die Inzidenz-Kriterien für „Risiko- und Hochrisikogebiete“ weder kompromisslos angewandt noch begründet werden. Es sind Hinterzimmer-Entscheidungen. Frankreich hat eine Inzidenz von 187, wird als ganzes Land aber nicht als Risikogebiet geführt, obgleich der Schwellenwert bei 50 liegt. Warum? Schützt die deutsch-französische Freundschaft vor Ansteckung? Malta hat eine Inzidenz von 271, wird aber nicht als Hochinzidenzregion gelistet, obwohl der Schwellenwert dafür 200 wäre. Warum wird die Insel besser gestellt als die Niederlande mit einer Inzidenz von 266?

Gestern normales Reiseland, heute Risikogebiet, morgen Hochrisikogebiet? Ärgerlich ist, dass man den Touristen keine Vorwarnzeit lässt. Entscheidungen mit im Einzelfall erheblichen Folgen – Quarantäne – werden verkündet und binnen kürzester Zeit exekutiert. Das überfordert diejenigen, die im Urlaub sind, und zwingt andere, ihre Ferienpläne über Nacht über Bord zu werfen.

Die Bundesregierung sollte Trends wiedergeben, so dass der Normalbürger früher Vorsorge treffen kann. Gerade wurden die Reisewarnungen generell aufgegeben, schon würde Gesundheitsminister Spahn am liebsten eine Testpflicht für alle Einreisenden einführen – ganz unabhängig davon, ob sie aus einem Corona-Risikogebiet kommen oder nicht. Heute Hü, morgen Hott. Ob das unverhältnismäßig wäre, müssen Juristen klären; und im Zweifel werden Gerichte das letzte Wort sprechen.

Die Frage ist, ob die Bundesregierung Verlässlichkeit und Planungssicherheit im Reiseverkehr anstrebt oder der Zweck des Systems Abschreckung ist. Bleibt zu Hause – ist das die Botschaft?

Schikanös wird es, wenn der bayrische Ministerpräsident Markus Söder gerade jetzt für eine Verschärfung eintritt – mitten in den Schulferien, so dass Familien eine böse Überraschung droht. Was soll der Überfall? Söder weiß nicht erst seit gestern, dass die Pandemie europaweit nicht zu Ende ist.

Nebenbei drängt sich der Verdacht auf, dass es darum geht, eine Schmerzzone auszuweiten: Geimpfte haben freie Fahrt, müssen nicht in Quarantäne gehen – Ungeimpfte schon. Das ist tricky, durchschaubar und keine Überzeugungs- oder Vertrauensarbeit. Im schlimmsten Fall wirkt es kontraproduktiv, nämlich als Förderprogramm für Wutbürger.