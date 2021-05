Die Corona-Krise offenbart Schwächen im System der Arbeitswelt

Deutschland befindet sich seit Beginn der Corona-Krise im Stresstest. Das Virus hat vieles durcheinandergebracht. Das gilt auch für den Sozialstaat und die Arbeitswelt. Wir blicken auf mehr als ein Jahr zurück, in dem fast alles anders lief, als wir es bisher gewohnt waren. Einige Instrumente, die sich bereits in früheren Krisen bewährt haben, haben auch in den wirtschaftlich schwierigen Monaten der Pandemie dafür gesorgt, dass Schlimmeres verhindert wurde. Das Kurzarbeitergeld gehört dazu. Es hat Millionen von Menschen vor dem Absturz in die Arbeitslosigkeit bewahrt. Betriebe wurden zudem mit Abermilliarden aus der Staatskasse unterstützt, um sie durch diese schweren Monate zu bringen.

Doch zugleich hat das Virus viele grundsätzliche Schwachstellen in unserer Arbeitswelt aufgezeigt. Corona hat uns beispielsweise schonungslos vor Augen geführt, dass ein selbsterklärter Hochtechnologiestandort wie Deutschland geradezu peinliche Schwierigkeiten hat, sich bei der Digitalisierung wenigstens im Mittelfeld zu bewegen. Das betrifft bekanntermaßen Schulen und Behörden, aber auch viele Betriebe. So war es für etliche Firmen ein enormer Kraftakt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass ihre Beschäftigten ihren Job auch pandemiegerecht von zu Hause ausüben können.

Dabei ist mobiles Arbeiten in vielen anderen Ländern längst ein gängiges Modell. Auch in Deutschland wird es in Zukunft weit verbreitet bleiben. Die Zeiten sind vorbei, in denen Homeoffice für viele Chefs gleichbedeutend war mit „bezahlter Freizeit“. Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen auf den Stand vor der Pandemie. Die Frage ist nur, wie diese Form des Arbeitens in Zukunft ausgestaltet ist. Je länger die Corona-Zeit geht, desto klarer wird: Es braucht dringend Regeln.

Dazu gehört etwa: Wer darf in Zukunft wann und unter welchen Umständen von zu Hause aus arbeiten? Wie werden Bürozeiten und der Arbeitsschutz geregelt? Und wer bezahlt im Homeoffice eigentlich für einen ordentlichen Schreibtischstuhl und ein absturzsicheres W-Lan? Bisher tun dies meist die Beschäftigten selbst. Dabei ist es keine Privatsache.

Es sind solche Fragen, denen sich die unabhängigen Sachverständigen des Rats der Arbeitswelt widmen. Am Dienstag wird das Gremium seinen ersten Bericht vorlegen. Corona hat deutlich gemacht, dass es weitere Felder gibt, auf denen Schwachstellen im System offen zutage getreten sind. Die Pandemie hat gezeigt, dass es große Löcher im sozialen Netz gibt, die lange übersehen wurden.

Es gibt Menschen, die durch diese Löcher hindurchfallen. Zu ihnen gehören etwa die rund sechs Millionen Minijobber in Deutschland. Sie arbeiten oft in Branchen, die besonders von Corona betroffen sind, und haben somit häufig ihren Job verloren. Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben sie nicht. Kann das ein Modell für die Zukunft bleiben? Wohl kaum.

Auch Soloselbstständige sind hart getroffen. Sie verlieren ihre Arbeit, erhalten aber kein Geld aus der Arbeitslosenversicherung. Und in der Pflege zeigt sich, dass ein spannender Beruf so krasse Arbeitsbedingungen bietet, dass sich viele Junge für einen anderen Job entscheiden. Das alles sind bittere Erkenntnisse, welche die Politik bei der Gestaltung der zukünftigen Arbeitswelt berücksichtigen muss. Corona hat gezeigt: Es gibt mehr Grund denn je, an den Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft festzuhalten.

