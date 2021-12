Die Balance muss stimmen

Auf Verbraucher rollt eine weitere Welle an höheren Preisen zu. Die neue Bundesregierung trägt dazu bei und muss aufpassen, dass sie die privaten Haushalte nicht überfordert. Für Lebensmittel werden sie im Verlauf der nächsten Jahre zum Beispiel deutlich mehr ausgeben müssen. Dafür gibt es mehrere wesentliche Gründe. Hohe Energiekosten und Klimaschutzabgaben verteuern die Erzeugung der Lebensmittel. In der Folge werden Düngemittel knapp und teuer, was womöglich schwache Ernteergebnisse nach sich zieht. Und ein knappes Angebot ist in der Regel auch ein kostspieliges.

Auch die Pläne von Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir werden höhere Preise nach sich ziehen, zunächst wohl bei Fleischprodukten. Denn mehr Tierwohl, weniger Massenhaltung und ein stark anwachsender Anteil an Bio-Lebensmitteln sind nicht zum Nulltarif zu haben. Der erste grüne Ressortchef auf Bundesebene will die Landwirtschaft umkrempeln, für eine gesündere Ernährung werben und das auch mit strengeren Regeln für ungesunde Zutaten von Fertiggerichten durchsetzen.

An den Zielen wird kaum jemand etwas auszusetzen haben. Zu lange wurde mit dem vernünftigen Umbau der Agrarwirtschaft gewartet, zu hörig den Interessen der Großbetriebe gefolgt. Das nun vorgesehene Tempo bei einem Richtungswechsel hin zu einer verträglicheren Form der Erzeugung von Nahrungsmitteln muss aber auf die Akzeptanz der Konsumenten stoßen, die für den Wandel ja tiefer in die Tasche greifen sollen. Diese Unterstützung geht schnell verloren, wenn sie den Preisschub nicht verkraften können. Wie die richtige Balance gefunden werden kann, hat die Ampel noch nicht verraten.