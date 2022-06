Die Angst wächst

Die schrecklichen Bilder aus der Ukraine lassen die Deutschen schon seit Monaten nicht los. Doch inzwischen haben die Menschen verstanden, dass Russlands Diktator Wladimir Putin mit seinem Angriffskrieg auch Deutschlands Wirtschaft enorm schwächt – selbst wenn er nicht zum Äußersten greifen und uns den Gashahn zudrehen sollte.

Diese Sorgen sind real. Seit Kriegsbeginn steigen die hohen Energiekosten weiter und sind der größte Inflationstreiber in Deutschland. Das Ende der Fahnenstange ist nicht erreicht. Rund drei Viertel der Unternehmen wollen die Preise erhöhen, wie eine Umfrage der Universität Mannheim ergeben hat. Das deckt sich mit den Erwartungen der Verbraucher: Nach der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen glauben 85 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, dass bei den Preisen noch Luft nach oben ist.

Deshalb ist weniger der Krieg, sondern vielmehr die Inflation das wichtigste Thema, das die Menschen bewegt. Es ist aber schon eine gefühlte Ewigkeit her, seitdem die Deutschen sich die meisten Gedanken über die Teuerung machten – das war 2008. Deshalb ist es kein Wunder, dass nur noch jeder fünfte Deutsche die Wirtschaftslage als gut bezeichnet. Und fast zwei Drittel befürchten, dass es weiter bergab geht. Noch schätzt zwar eine Mehrheit die eigene Lage positiv ein, allerdings glauben mit Blick auf das nächste Jahr inzwischen viele Menschen, dass es ihnen auch persönlich schlechter gehen wird.

Wenn aber die Erwartungen der Unternehmen und Verbraucher gleichermaßen so pessimistisch sind, ist das ein Alarmzeichen für die politischen Entscheidungsträger. Deshalb versucht die Ampel auch, die Sorgen und Nöte der Bürgerinnen und Bürger mit Entlastungsprogrammen zu lindern.

Das kostet aber viel Geld. Umso schlimmer, wenn dann die gut gemeinte Hilfe – zum Beispiel der Tankrabatt – die Wut der Autofahrer noch mehr wachsen lässt, weil sich die Mineralölkonzerne bereichern. Dass ausgerechnet FDP-Finanzminister Christian Lindner dafür den schwarzen Peter an Wirtschaftressortchef Robert Habeck von den Grünen weiterreicht, ist fast schon unverschämt. Erstens ist Lindner der Erfinder des drei Milliarden teuren Flops. Zweitens kann Habeck nichts gegen die Gier der Multis machen, weil das ihm untergeordnete Kartellamt nicht auf die Schnelle reagieren kann und zu wenig Kompetenzen hat. Drittens lehnt die FDP die Übergewinnsteuer ab.

Die Deutschen durchschauen offensichtlich diese Augenwischerei und senken den Daumen bei Landtagswahlen und Umfragen. Im aktuellen Politbarometer kommt die FDP in der Sonntagsfrage nur noch auf sechs Prozent, und Lindners Popularitätswerte sind miserabel. Vielleicht auch, weil er unbedingt an seinem politischen Fetisch Schuldenbremse festhalten will. Bleibt er da stur, müssen die Menschen ohne weitere Staatshilfen selbst zurechtkommen. Oder wie es Habeck ausgedrückt hat: „Wir werden ärmer werden.“ Er hat allerdings nicht verraten, was damit genau gemeint ist. Wenn aber das Geld ausgeht, muss die Koalition Tacheles reden,

Das wäre für die FDP gefährlich. Weil die Liberalen dann womöglich als Sündenböcke herhalten müssten. Vielleicht wird Lindner den Tag noch verfluchen, an dem er sich gegen Habeck beim Duell ums Finanzministerium durchgesetzt hat. Robert Habeck ist ohne dieses Amt der populärste Politiker in Deutschland.