  Die AfD-Wahlplakate: Merkwürdige Irrtümer

Die Strafverfolgungsbehörde hätte es klarer nicht sagen können: „Es bestand nach Prüfung von Amts wegen kein Grund für die Einleitung eines Strafverfahrens“, so die Staatsanwaltschaft. Mit anderen Worten: Mit der Plakatkampagne, die zwei markige rechte AfD-Sprüche aufgreift, ist zunächst einmal juristisch alles in Ordnung. Das war auch nicht unbedingt anders zu erwarten, denn die Plakate, so die Initiatoren der Kampagne, wurden auch von den zuständigen städtischen Stellen vorab geprüft.

AdUnit urban-intext1

Wenn die AfD nun wegen der Nutzung ihres Markenzeichens klagen möchte, sei ihr das unbenommen. Dieser Weg steht im Rechtsstaat jedem offen. Ob ein Gericht der Argumentation folgt, wird man sehen – einerseits macht es durchaus Sinn, dass Logos und Marken einen hohen juristischen Schutz genießen. Andererseits wurde die AfD-Optik auch stark verändert.

Was die AfD bei dem Spektakel erwartungsgemäß nicht leistet, ist die Auseinandersetzung mit ihrem eigenen rechten Rand. Die zumeist privat vorgetragenen Äußerungen, man selbst sei nicht rechts und man sei den Rechten und Radikalen in der eigenen Partei gegenüber kritisch eingestellt, sind nutzlos, wenn sie keine öffentlichen Konsequenzen zeitigen. Das aufzudecken, dürfte ein Ziel der Aktion gewesen sein.

Zu denken gibt auch das geradezu dilettantische Vorgehen der Polizei, die natürlich weiß, dass Abhängen von Wahlplakaten auf rechtlich dünnes Eis führt. Angeblich irrtümlich abgehängte Plakate der Initiative, die sich gegen die AfD wendet, irrtümlich ausgerechnet der AfD zur Rückgabe auszuhändigen – das sind schon merkwürdige Irrtümer.