Ausgerechnet der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck reist jetzt in der Weltgeschichte herum und sucht überall verzweifelt nach Lieferanten für Erdgas. Zur Not kauft er eben bei den Scheichs aus Katar ein, die vielleicht nicht einmal Altkanzler Gerhard Schröder als lupenreine Demokraten bezeichnen würde. Kein Wunder also, dass Habeck mit einem schlechten Gewissen den Deal verkündete. Aber er hat von Bundeskanzler Olaf Scholz einen klaren Auftrag: Deutschland wird sich erst dann für den Boykott von russischem Öl und Gas entscheiden, wenn die Versorgung im Winter gesichert ist. Nur: Im Winter gibt es die Ukraine vielleicht gar nicht mehr, wie die Publizistin Marina Weisband bei „Anne Will“ dem deutschen TV-Publikum erklärte.

Dass Deutschland jeden Tag Wladimir Putins schmutzigen Krieg mit 200 Millionen Euro finanziert, ist jedenfalls unerträglich. Damit klebt auch an unseren Händen Blut. Unerträglich ist es ebenfalls, dass die Bundesregierung immer weiter auf Zeit spielt. Erst wollte Scholz die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 nicht opfern. Dann lenkte er ein – und brachte danach wieder dasselbe Argument bei den Energieimporten ins Spiel: Man müsse sich je nach Eskalationsstufe etwas in der Hinterhand behalten. Putins Vernichtungskrieg ist aber die letzte Stufe. Was soll denn noch passieren, damit die Regierung endlich einlenkt?

Auf eine Lösung am Verhandlungstisch kann sie jedenfalls nicht hoffen. Der erfahrene Heidelberger CDU-Sicherheitspolitiker Karl A. Lamers hat völlig Recht: Die bisherigen Gespräche sind nur Beschäftigungstherapie. Putins Armee setzt auf dem Schlachtfeld die Fakten. Mag sein, dass seine Truppen am Boden große Probleme haben, aber mit ihren brutalen Luftangriffen können die Russen Städte wie Kiew oder Mariupol dem Erdboden gleichmachen.

Von daher ist das Argument der deutschen Politik, wir warten mal ab, was bei den Verhandlungen herauskommt und können dann noch immer unsere schärfste Sanktionswaffe zücken, reine Augenwischerei. Dennoch hofft die Bundesregierung, dass sie mit ihrer zynischen Strategie durchkommt.

Stellt sich die Frage, wie lange unsere Politiker und auch wir vor den Bildschirmen diesen Nervenkrieg noch aushalten können. Die Ukraine ist nicht Syrien oder Tschetschenien, sie liegt praktisch vor der Haustür. Wir kümmern uns zwar um die Frauen und Kinder, die nach Deutschland geflüchtet sind. Aber ihre Männer müssen weiter kämpfen – und viele müssen leider sterben.