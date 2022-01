Der Zauderer

Umfragen und Wahlergebnisse sind natürlich zwei paar Stiefel, aber schon im März und Mai wird es für die Akteure bei den Abstimmungen im Saarland, in Schleswig-Holstein und in NRW ernst. Deshalb ist das kräftige Minus der SPD in der aktuellen Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe schon ein Warnsignal. Die Regierungsampel steht vier Monate nach der Bundestagswahl mit Blick auf die Sozialdemokraten stimmungsmäßig auf rot. Offensichtlich fühlen sich die Bürgerinnen und Bürger von Kanzler Olaf Scholz getäuscht, der ihnen im Wahlkampf vollmundig versprochen hatte: „Wer Führung bestellt, bekommt sie auch.“

Schön wär‘s. Scholz hat sich zwar klar für die Einführung der Impfpflicht ausgesprochen, die Umsetzung überlässt er aber dem Parlament. Aus Rücksicht auf die FDP, die gespalten ist, und es jedem einzelnen Abgeordneten überlassen will, wie er abstimmt. FDP-Polterer Wolfgang Kubicki hat sogar einen eigenen Gruppenantrag gegen die Impfpflicht auf die Beine gestellt. Kein Wunder, wenn die Wähler es Scholz und der SPD übelnehmen, dass sie sich auf dieses seltsame Manöver eingelassen haben. Dass die Mehrheit der Deutschen inzwischen an das Scheitern der Impfpflicht glaubt, spricht da Bände.

Bei einem so wichtigen Thema wie der Impfpflicht sollten die Regierungsparteien geschlossen Flagge zeigen. Die Grünen mussten 1999 als Friedenspartei auch dem Kosovo-Einsatz zustimmen. Wenn der damalige Außenminister Joschka Fischer gesagt hätte, wir wollen das lieber mit einem Gruppenantrag regeln, weil das unsere Fraktion sonst zerreißt, wäre die Regierung zerbrochen. Ein Kanzler muss von den Partnern auch mal etwas einfordern und sich gerade in einem solchen Fall auf seine Richtlinienkompetenz berufen.

Obwohl sich Scholz im Wahlkampf als männliche Rauten-Ausgabe von Angela Merkel verkaufte, hat er ihren Politikstil vielleicht nicht richtig verstanden. Natürlich hat Merkel – wie schon Helmut Kohl – vieles laufen lassen und manche Probleme einfach ausgesessen, aber beide haben, wenn es darauf ankam, auch viel riskiert. Und manche Entscheidung im Alleingang getroffen. Der Pfälzer mit seinem Zehn-Punkte-Plan, als die deutsche Einheit noch nicht in Reichweite war, und die Frau aus der Uckermark bei der Abschaltung der Atomkraftwerke oder bei der Flüchtlingskrise. Dass ihre Autorität gegen Ende gelitten hat, ist normal, denn alle wussten, dass Merkel bald aufhören würde. Womöglich war sie auch erschöpft, sonst wäre ihr so ein Unsinn wie die Osterruhe nie eingefallen. Doch letztendlich hat sie das Kanzleramt mit erhobenem Haupt verlassen und steht im Politbarometer noch immer auf Platz eins. Scholz dagegen hat seinen Job erst angefangen und sollte nicht nur vom Habitus her, sondern auch in der praktischen Politik Führungsstärke beweisen. Im Kanzleramt kann man nicht nur mit dem Autopiloten Politik machen, sondern muss eigene Fehler auch korrigieren.

Und die hat Scholz auch auf einem anderen Parkett gemacht. Wenn SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich meint, die deutsche Außenpolitik werde „insbesondere im Kanzleramt gesteuert“, dann passt dazu nicht, wie markant die grüne Außenministerin Annalena Baerbock im Konflikt mit Russland auftritt, während der Kanzler wegen angeblichen Terminschwierigkeiten erst im Februar zu US-Präsident Joe Biden reist. Angela Merkel wäre schon früher in den Flieger gestiegen.