Der starke Mann

Politik ist ein hartes Geschäft. Und man muss nicht einmal persönlich versagt haben, um ihr zum Opfer zu fallen. Jetzt hat es mit dem rheinland-pfälzischen Innenminister und SPD-Chef Roger Lewentz einen alten Hasen der Landespolitik getroffen, der nach Jahrzehnten in der Verantwortung seinen Hut nehmen muss. Der Rücktritt als Minister fiel dem über die Landesgrenzen hinaus respektierten Innenpolitiker sicher nicht leicht, er war am Ende aber wohl unausweichlich. Das scheibchenweise Bekanntwerden von Kommunikationspannen in seinem Verantwortungsbereich ausgerechnet in der Nacht der schlimmsten Flutkatastrophe geriet zu einer immer größer werdenden Belastung der Mainzer Ampelkoalition.

Und damit natürlich auch für Regierungschefin Malu Dreyer, die am Mittwoch sichtlich bedrückt Seite an Seite mit Lewentz vor die Presse ging. Hatte sie sich noch wenige Tage zuvor mit einer Art Treueschwur zu ihrem Partei- und Kabinettskollegen zu Wort gemeldet, blieb auch ihr jetzt nichts anderes übrig, als den Rücktritt anzunehmen. Aller Wahrscheinlichkeit haben die beiden Politiker den Schritt auch zusammen abgesprochen. Schon in der Vergangenheit – etwa bei der Bildung ihres ersten Kabinetts nach der vorausgegangenen Affäre um den Nürburgring – hat die gerade wegen ihrer Menschlichkeit und Verbindlichkeit so geschätzte Sozialdemokratin deutlich gemacht, dass sie nicht unendlich persönliche Rücksicht nehmen kann, wenn ein Neuanfang geboten ist.

Nach der ehemaligen Landesumwelt- und späteren Bundesfamilienministerin Anne Spiegel von den Grünen ist Lewentz nun schon das zweite prominente Opfer der verheerenden Flutnacht im Ahrtal. Keiner von beiden hat irgendeine persönliche Schuld an auch nur einem der mindestens 134 Toten vom Juli 2021. Aber Anne Spiegel hat unglücklich agiert, als es um ihre Rolle nach der Katastrophe und speziell einen familiär bedingten Urlaub ging. Dass sie ihr neues Amt im Bundeskabinett wieder räumen musste, nachdem sie kurz zuvor mit der ganzen Familie nach Berlin umgezogen war, entbehrt nicht einer persönlichen Tragik.

Und Lewentz hätte sich gewiss einen angenehmeren Abschied nach elf Jahren als Innenminister und auch ehemaliger Vorsitzender der Innenministerkonferenz der Länder gewünscht. Schließlich war er nicht irgendein Kabinettsmitglied, sondern unbestritten der starke Mann unter den Ressortchefs, zumal er zugleich SPD-Landesvorsitzender ist.

Ob er das bleibt, ist zumindest fraglich. Er will es nach einer Auszeit entscheiden. Dabei hatte Lewentz als damaliger SPD-Generalsekretär vor Jahren schon den erfolgreich mit der absoluten Mehrheit gekrönten Wahlkampf von Ex-Ministerpräsident Kurt Beck organisiert.

Mit seiner Demission übernimmt Lewentz die politische Verantwortung dafür, dass ein Video mit erschütternden Szenen aus der Flutnacht viel zu spät aufgetaucht ist, was die Polizei als ihren Fehler verbucht hatte. Später wurde noch enthüllt, dass es zu dem Video auch einen nächtlichen Lagebericht an sein Lagezentrum gab, der dem Minister nach eigenen Angaben nicht vorgelegt wurde. Der Fehler wurde aber in seinem Haus gemacht, und das untersteht natürlich dem Ressortchef.

Die Reaktionen auf den Rücktritt entsprechen den üblichen Ritualen. Für die CDU kommt er viel zu spät und ist halbherzig. Die AfD meint, ohne ihre „beharrliche Arbeit“ wäre Lewentz noch im Amt. Nur die ebenfalls oppositionellen Freien Wähler zollen ihm zumindest Respekt für seinen Schritt. Die SPD und ihre Partner der Ampelregierung würdigen die Verdienste des scheidenden Innenministers und seine tragende Rolle in der Koalition. Und die wird in der Tat nicht leicht zu besetzen sein.