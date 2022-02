Der Preis der Moral

Wenn es politisch wird, sind Sportverbände gerne so still wie ein ruhender See. Thomas Bach als Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hat dieses reflexartige Augen-zu-und-durch-Prinzip perfektioniert. Erst wird zu den wichtigen Fragen geschwiegen – und dann doch gesprochen. Aber auch nur, um die vermeintlich frohe Botschaft zu verkünden, dass alles super war. Gerade erst

...