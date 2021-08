Erinnert sich noch jemand an das Financial Fairplay? „Im Verlauf der jeweils vergangenen drei Jahre müssen relevante Einnahmen die relevanten Ausgaben mindestens ausgleichen“, legte die UEFA in ihren Lizensierungsbestimmungen für die internationalen Wettbewerbe ab dem Jahr 2013 fest. Wenn man diesen Satz heute laut vorliest, kann man das schallende Gelächter, das aus der Vorstandsetage von

...