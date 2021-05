Der Koalitionsvertrag ist mit grüner Tinte geschrieben

Am Ende wurden sich Grüne und CDU überraschend schnell einig. Das absichtlich erzeugte Bild der Harmonie hat allerdings einen Preis: Die beiden ungleichen Partner verlagern viele Konflikte in die Zeit nach der Regierungsbildung. Erst dann soll ausgehandelt werden, für welche Bereiche das knappe Geld konkret ausgegeben wird. So kommt der Koalitionsvertrag als Wunschzettel daher.

Die Grünen haben schon im Sondierungspapier vor den eigentlichen Verhandlungen dafür gesorgt, dass der Koalitionsvertrag ihre Handschrift tragen wird. Seitenweise sind da ihre Wahlversprechen zum Klimaschutz und zur Mobilitätswende aufgelistet. Doch die hochfliegenden Pläne wurden inzwischen in den finanzpolitischen Realitäten geerdet. Die dafür notwendigen Investitionen in Milliardenhöhe sind in den nächsten beiden Jahren nicht möglich, weil die Kassen nicht nur leer sind, sondern schon ohne neue Ausgaben Milliardenlücken im Haushalt klaffen. Was danach geht, hängt vom Wirtschaftsaufschwung ab.

Auch die von den Fachleuten beider Parteien gemeinsam geforderten zusätzlichen Stellen vor allem für Polizisten und Lehrer wird es erst einmal nicht geben. Konkrete Zusagen haben die Chefunterhändler offenkundig vermieden. Das ist sinnvoll, aber damit sind Enttäuschungen programmiert. Für beide Parteien kommt es jetzt darauf an, am kommenden Samstag die Zustimmung der Basis für das Vertragswerk zu bekommen. Wie hoch die Erwartungen sind, hat Ministerpräsident Winfried Kretschmann bei seinen Grünen schon gemerkt, als der Vorstand ihm die Gefolgschaft für sein Wunschbündnis zunächst verweigert hat. Nun wird es für CDU-Chef Thomas Strobl schwerer. Denn die CDU hat sich die Fortsetzung der Koalition mit vielen inhaltlichen Zugeständnissen an die Grünen erkauft.

Für die CDU ist das Risiko groß. Sie hat gerade beim Klimaschutz in wenigen Wochen viele vorher eisern verteidigte Positionen geräumt. Der moderne Anstrich hilft beim Buhlen um die in den Städten verlorengegangenen Wähler, könnte aber auf der anderen Seite konservative Anhänger verprellen. Erkennbar setzt der kleine Koalitionspartner auf die Zeit nach Kretschmann. Doch die Rückkehr zu alten Herrlichkeiten ist für die CDU in ihrem traditionellen Stammland keineswegs garantiert. Im Gegenteil.

