Unerträgliche Hitze in sonst gemäßigten Breiten. Heftige Unwetter. Tornados. Regenfälle, die Straßen in Sturzbäche verwandeln und Keller volllaufen lassen: Die Wetterereignisse dieser Tage entsprechen genau dem, was Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen seit Jahrzehnten vorhersagen. Der Klimawandel ist da – und es ist allerhöchste Zeit, das Ruder herumzureißen.

Bis vor wenigen Jahren

...