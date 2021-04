Verheerend, dramatisch, katastrophal – wer derzeit mit Vertretern der Hotelbranche spricht, hört fast überall ganz drastische Worte. Die Umsatzeinbrüche durch die Corona-Pandemie sind enorm. Mehr noch als die Häuser in touristischen Zielen leiden die Stadt- und Kongresshotels. Kongresse und Dienstreisen gibt es in absehbarer Zeit kaum. Kulturelle oder sportliche Events, die am Wochenende die

...