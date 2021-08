Auf Bahnkunden kommt schlimmstenfalls ein langer Arbeitskampf der Lokführer zu. Arbeitgeber und Gewerkschaft finden in dieser Tarifrunde keinen Draht zueinander. Wer daran die Schuld trägt, lässt sich von außen nicht abschließend beurteilen. Klar ist nur, dass es für die Gewerkschaft Deutscher Lokführer (GDL) um mehr als nur einen Lohnzuschlag oder einen Corona-Bonus geht. Sie will der größeren Konkurrenzorganisation EVG Mitglieder abjagen und nicht mehr nur das Zugpersonal vertreten. Dafür braucht GDL-Chef Claus Weselsky einen Erfolg bei den Tarifverhandlungen. Er muss für seine Leute mehr herausholen, als es die EVG vermochte.

Verluste durch Corona

Das werden die Arbeitgeber wiederum nicht zulassen. Für die Deutsche Bahn gilt die Devise, dass die Tarifabschlüsse beider Gewerkschaften unter dem Strich dasselbe Volumen haben. Abweichungen gibt es bei berufsspezifischen Regelungen. An dieser Strategie wird festgehalten. Dazu kommt die durch die Pandemie-Verluste verschärfte finanzielle Krise des Konzerns. Zwei Jahre mit Milliardenverlusten lassen große Lohnsprünge nicht zu. Das müsste eigentlich auch die GDL einsehen. Ein teurer Streik, der sich womöglich über Wochen hinzieht, vergrößert den Schaden nur. Im Zweifel werden die Arbeitgeber hart bleiben. Die politische Rückendeckung dafür haben sie momentan. Ob das angesichts des näher rückenden Wahltermins so bleibt, muss sich erst noch zeigen.

Ohne Frage ist ein Arbeitskampf für bessere Bedingungen legitim, wenn alle Einigungsversuche am Verhandlungstisch erfolglos bleiben. Ein anderes Mittel haben die Beschäftigten nicht. In diesem Fall drängt sich der Eindruck auf, dass es bisher gar nicht zu ernsthaften Gesprächen über materielle Verbesserungen gekommen ist, sondern seitens der GDL von Anfang an auf einen Streik hingearbeitet wurde, weil es im Hintergrund um gewerkschaftliche Machtfragen geht. Das wäre nicht mehr legitim. Bevor die Züge in den nächsten Tagen stehen bleiben, sollte daher noch einmal ein neuer Anlauf für eine Einigung unternommen werden.