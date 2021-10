Es ist ein Fall, der ohne Beispiel in der Geschichte der Fußball-Bundesliga ist. Lucas Hernández, französischer Weltmeister in Diensten des FC Bayern, muss für sechs Monate ins Gefängnis, weil er und seine Frau ein gerichtlich angeordnetes Kontaktverbot missachtet haben. Das Geschehen liegt Jahre zurück, ist kompliziert und vor allem privat. Es geht um Handgreiflichkeiten in einer Beziehung,

...