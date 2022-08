Der ewige Polterer

Es sind Bilder, die eher an eine Razzia bei einem Mafia-Paten erinnern. FBI-Beamte stürmen ein Luxusdomizil am Meer, brechen einen Safe auf, nehmen mehrere Kisten mit Dokumenten mit. Doch es handelt sich nicht um einen Hollywood-Thriller. Das Geschehen spielt sich im palmenumsäumten Fünf-Sterne-Anwesen von Ex-Präsident Donald Trump in Südflorida ab.

Nach allem, was aus FBI-Kreisen

...