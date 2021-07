Na also, geht doch: Die EU-Kommission hat noch nicht einmal ihre verschärften Ziele für den Klimaschutz vorgelegt – das macht sie an diesem Mittwoch –, da haben wichtige Akteure der sonst widerspenstigen Automobilindustrie schon umgesteuert. Opel etwa verabschiedet sich bis 2028 von Benzin und Diesel. Der VW-Konzern legte am Dienstag eine Strategie vor, nach der 2030 jeder zweite Neuwagen mit Batterieantrieb fährt. Auch Daimler hat ambitionierte Ziele angekündigt.

Der Druck auf die Branche ist so groß geworden, dass sie auch ohne konkrete politische Vorgaben erkannt hat: Es ist Zeit zum Umsteuern. Und das schnell, wie die neue VW-Strategie zeigt: Bis 2040 sollen fast alle neuen Autos in den wichtigen Märkten – Europa, Nordamerika, China – klimaneutral sein.

Dieses Tempo beim Ausstieg aus der Verbrennung setzt die Politik unter erheblichen Zugzwang. Sie hat bislang keinen Masterplan, wie die Dekarbonisierung des Verkehrs gelingen und wie der gigantische Bedarf an Ökostrom gedeckt werden soll. Im günstigsten Fall wird laut Studien 50 Prozent mehr elektrische Energie benötigt, es könnten aber auch 100 Prozent sein. Eine Verdoppelung also. Völlig offen ist auch, wie die Wärmewende gelingen soll – also der Umstieg auf Öko-Energien beim Heizen und Kühlen von Gebäuden. Dieser Bereich steht für die Hälfte des deutschen Energiebedarfs.

Die nächste Bundesregierung muss die Energiewende daher zu einem zentralen Thema machen. Was in den nächsten Jahren an Solarzellen, Windrädern und Stromtrassen gebaut werden muss, stellt alles Vorhandene in den Schatten. Bei den langen Planungszeiten muss sofort gehandelt werden – sonst droht Deutschland ein Energiechaos mit noch weiter aus dem Ruder laufenden Strompreisen.

