Er werde nicht so regieren wie in den vergangenen fünf Jahren, versprach Emmanuel Macron am Abend seiner Wiederwahl Ende April. Eine „überarbeitete Methode“ kündigte er an, und wer dies mit der Hoffnung verknüpfte, der Präsident werde weniger als bisher alles alleine entscheiden, wurde jetzt schon enttäuscht.

Persönlich segnete Macron die Kandidatinnen und Kandidaten seiner Partei für die Parlamentswahlen in den einzelnen Wahlkreisen ab – was eigentlich nicht seine Aufgabe ist. Auch die Auswahl der neuen Regierungsmannschaft überließ er nicht der Premierministerin. Er bleibt der alles kontrollierende „Hyper-Präsident“.

Das neue Kabinett steht nicht für andere Zeiten, sondern für Kontinuität. Das gilt auch für die Entscheidung für Élisabeth Borne als Regierungschefin, einer loyalen Getreuen der ersten Stunde: Von ihr ist zu erwarten, dass sie in erster Linie Macrons Vorgaben umsetzt. Zu delegieren scheint er weiter nicht bereit.

Im Regierungsteam finden sich eine Reihe Altbekannter, die teils auf ihren bisherigen Stellen bleiben. Das beweist wenig politischen Mut: Macron ist nicht auf Experimente aus. Er baut auf ein Team, das sich für ihn bewährt hat und das hinter ihm steht. Denn bereits in den nächsten Monaten, wenn er seine umstrittene Rentenreform in Angriff nimmt, muss er mit scharfem Widerstand von Teilen des Parlaments und der Gewerkschaften rechnen.

Die Versuchung, seine Projekte möglichst rasch durchzudrücken, dürfte groß sein – und der neue Macron ganz der alte bleiben.