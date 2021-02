Die lebenslange Haftstrafe für den Mörder von Walter Lübcke ist selbsterklärend. Stephan E. hat die Tat geplant, und er hat gestanden. Er ging heimtückisch vor und handelte aus niederen Motiven. Jedes andere Urteil als die Höchststrafe wäre erklärungsbedürftig.

Ob das Verbrechen restlos aufgeklärt ist? Der Mitangeklagte Markus H. kommt mit einem Freispruch zweiter Klasse davon: So fühlt sich die Bewährungsstrafe für ein Vergehen gegen die Waffengesetze an. Es gibt keinen Beweis für seine Mittäterschaft beim Mord am Kasseler Regierungspräsidenten. E. hat ihn zwar belastet, aber er hat auch drei verschiedene Geständnisse abgelegt. Seine Glaubwürdigkeit wurde abgerieben wie ein Radiergummi, bis sich am Ende die Schuld von Markus H. nur noch erahnen ließ, aber für das Gericht nicht mehr kenntlich war, so dass es im Zweifel für den Angeklagten entscheiden musste. Das ist ein eherner Grundsatz, der für jeden gilt, auch für Extremisten.

Entweder war E. dumm und anwaltlich schlecht beraten, oder die vielen Geständnisse sind das Ergebnis einer maliziösen Strategie zugunsten von Markus H. Die Rolle der beiden ersten Verteidiger von E. wirft Fragen auf.

Wenn er sich nicht direkt mitschuldig gemacht hat, war Markus H. zumindest ein politischer Brandstifter, der E. radikalisierte, anstachelte, der ihm das Schießen beibrachte. Anders als E. trug er im Laufe des Prozesses weder zur Wahrheitsfindung bei, noch war von ihm ein Wort des Bedauerns zu hören. Dass Markus H. auf freiem Fuß ist, das ist für die Familie des Opfers unerträglich. Es ist allzu verständlich, dass die Bundesanwaltschaft in Revision gehen will. Dass E. nicht auch für eine Messerattacke auf einen Geflüchteten zur Rechenschaft gezogen wird, ist nachvollziehbar: Die Beweislage war dünn. Der Vorsitzende Richter hat den Prozess umsichtig und ergebnisorientiert geleitet.

Blamiert stehen die Sicherheitsbehörden da, die Verfassungsschutzämter, die nach ihrem eigenen Selbstverständnis ein Frühwarnsystem sind. Sein sollten. Denn: Es hat nicht Alarm geschlagen, obwohl E. mehrfach gewalttätig geworden und jahrelang in der Neonaziszene aktiv war.

Dieser Mord hat das Land erschüttert. Ein Mann, der nur die Willkommenskultur der Flüchtlingspolitik vertrat, bezahlte für seine moralische Integrität mit seinem Leben. Dass den radikalen Worten auch Taten folgen, weiß man spätestens seit den NSU-Morden. Umso unverständlicher ist bei E. das neuerliche Versagen der Sicherheitsbehörden.

Tatsache ist, dass die Flüchtlingspolitik das Land polarisiert hat. Der Fall bleibt nicht nur deswegen unvergessen, weil er der erste politische Mord seit Jahrzehnten war, sondern weil er vielen die Augen geöffnet hat: Nach dem Lübcke-Mord kam der Anschlag von Halle, danach das Attentat von Hanau. Der Rechtsextremismus ist die mit Abstand größte Gefährdung der inneren Sicherheit.