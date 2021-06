Es gibt schlechtere Orte für das letzte Spiel als deutscher Nationaltrainer als das Wembley-Stadion. Die Kultstätte in London, die so viel Fußball-Historie atmet wie nur wenige andere Arenen auf der Welt. Die Ära von Joachim Löw beim DFB endete mit einer 0:2-Niederlage gegen England im EM-Achtelfinale ohne die erhoffte zweite Krönung nach dem WM-Triumph 2014.

Der Langzeit-Bundestrainer hat es nicht mehr geschafft, sich noch einmal zu straffen und mit einem erfolgreichen Turnier sein Vermächtnis zu festigen. Was wird von Löw bleiben? Natürlich die sagenhafte WM in Brasilien, als der Gastgeber mit einem unauslöschlichen 7:1-Spektakel zerlegt wurde und Mario Götze die DFB-Elf danach in der Verlängerung des Finales gegen Argentinien zum Titel schoss. Oder die WM 2010 in Südafrika, als eine junge Mannschaft um Thomas Müller, Mesut Özil oder Philipp Lahm der erstaunten Fußball-Welt zeigte, dass die Deutschen nicht nur kämpfen und rennen, sondern auch ganz wunderbar spielen und kombinieren können.

Löw war das sympathische Gesicht dieser multikulturell angehauchten DFB-Elf, als er die Ausnahme-Generation der 10er Jahre zur unbestritten besten Mannschaft des Globus’ entwickelte. Von 2006 bis 2016 erreichte er sechsmal hintereinander das Halbfinale einer WM oder EM. In seiner Spätphase wurde der Südbadener allerdings auch zum Hauptverantwortlichen eines schleichenden Niedergangs, der mit dem kläglichen Vorrunden-Aus als Titelverteidiger bei der WM 2018 in Russland seinen Tiefpunkt fand. Erst scheute Löw den Umbruch, und als er ihn dann nach dem K.o. von Kasan einleitete, wirkte sein Modernisierungskurs seltsam wankelmütig. Zur EM in diesem Sommer fuhr die deutsche Auswahl ohne ein funktionierendes Korsett, weder personell noch taktisch. Die Findungsphase auf die Zeit während des Turniers zu verlegen, war keine besonders clevere Idee. Schon die Vorrunde geriet durchwachsen, die finale Quittung gab es am Dienstagabend in Wembley.

Immer wenn Löw zu verkopft an wichtige Spiele heranging und nicht seinem Instinkt vertraute, wurden seine Schwächen als Fußballlehrer offensichtlich. Man denke nur zurück an das EM-Halbfinale 2012 gegen Italien, als sein Plan, Toni Kroos als Sonderbewacher für Andrea Pirlo abzustellen, krachend scheiterte. Oder das vercoachte EM-Halbfinale gegen Frankreich 2016, als der alternde und nicht fitte WM-Held Bastian Schweinsteiger das Scheitern verschuldete.

Das Bild, das Löw Defizite darin hat, während des Spiels mit einem Plan B korrigierend einzugreifen, wenn sich Probleme auftun, hat sich bei dieser EM verfestigt. Beim 0:1 gegen Frankreich hatte der Weltmeister keine große Mühe, die uninspirierten deutschen Angriffe zu verteidigen. Gegen die biederen Ungarn fand die DFB-Elf 90 Minuten lang überhaupt keine fußballerischen Lösungen und musste nach dem 2:2 froh sein, sich nach 2018 nicht ein weiteres Mal mit einem Vorrunden-Aus blamiert zu haben. Löws Ende in Wembley hatte sich angedeutet - ein versöhnlicher Abschluss bleibt ihm verwehrt.