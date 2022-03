Das böse Erwachen

Ist es ein Reflex? Oder eher Arroganz? Wenn bei einem großen Fußball-Traditionsverein der Absturz in die 2. Liga die bittere Realität ist, wird automatisch der sofortige Wiederaufstieg zum Ziel ausgerufen. Einerseits klingt das verständlich, weil man den eigenen Fans kaum etwas anderes erzählen kann und sich das Unterhaus ohnehin nur schwer mit dem eigenen Selbstverständnis vereinbaren lässt. Andererseits zeigen die vergangenen Jahre, dass das frustrierende Dasein in der 2. Liga dann doch besser nicht als lästige Stippvisite oder Betriebsunfall gesehen werden sollte, sondern eher als ernstzunehmender Warnschuss. Mahnende Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit gibt es ausreichend. Der VfB Stuttgart kehrte 2020 nur mit Ach und Krach zurück, der Hamburger SV wartet seit 2018 auf den Aufstieg und was aus dem einst stolzen 1. FC Kaiserslautern geworden ist, muss niemandem erklärt werden.

Der FC Schalke hätte also wissen können, dass es für ihn eine schwierige Saison wird. Zumal die Königsblauen ein echter Sonderfall sind. Noch dazu ein besonders schwieriger. Denn sie sind 2021 nicht unglücklich abgestiegen, sondern chancenlos – und nahmen für dieses Desaster einen langen Anlauf. Man erinnere sich: Einer desolaten Rückrunde 19/20 folgte eine katastrophale Spielzeit 20/21, der Sieglos-Rekord von Tasmania Berlin (31 Spiele) wackelte bereits bedenklich. Entsprechend klar musste eigentlich jedem gewesen sein, wie schwer diese Runde wird.

All das mag man nun als Entlastung für den geschassten Trainer Dimitrios Grammozis verstehen. Doch für ihn gelten maximal mildernde Umstände. Zu sehr verließ er sich auf seinen Topstürmer Simon Terodde. Doch selbst dessen Dreierpack reichte nicht, um Aufsteiger Hansa Rostock zu bezwingen. Wie lauteten der Plan und die Idee? Diese Frage stellte sich bei Grammozis – und nun richtet sie sich erneut an den gesamten Verein.