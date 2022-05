Man stelle sich einmal vor, es gäbe ein Buch mit den besten Geschichten des letzten Spieltags in der Fußball-Bundesliga. Darin ließen sich ja zweifelsohne ein paar unvergessliche Erzählungen finden. Man denke da nur an 2001 und die legendäre Vier-Minuten-Meisterschaft des FC Schalke oder zwei Jahre zuvor an die spektakuläre Rettung von Eintracht Frankfurt sowie an den gleichzeitig vollkommen

