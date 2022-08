Über Angela Merkel hieß es lange, sie sei eine Kanzlerin der Krisen gewesen. Olaf Scholz ist in nur neun Monaten Amtszeit in ganz andere Krisendimensionen vorgedrungen: Krieg in Europa und Kriegsgefahr im Südchinesischen Meer, brutal steigende Inflation und eine historische Energiekrise für private Haushalte und die Industrie. Dazu kommt jetzt eine persönliche Glaubwürdigkeitskrise, die ihn

...