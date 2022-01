Der beste Tennisspieler der Welt, vor einem der wichtigsten Turniere festgesetzt in einem Flughafen-Quarantänehotel, weil er sich nicht gegen ein potenziell lebensbedrohliches Virus hat impfen lassen. Was wie eine neue Thriller-Serie im Angebot des Streaminggiganten Netflix klingt, ist in Wahrheit eine groteske Episode aus der Reihe „Der Sport im Würgegriff von Corona“.

Der Fall Novak

...