Ohne Zweifel: In dieser Pandemie haben Familien von Anfang an einen schweren Stand, stemmen Homeoffice, Haushalt und Homeschooling unter einem Dach. Und nun sind sie schon wieder gefragt – diesmal zu Risiken und Nebenwirkungen der Impfung für den Nachwuchs.

Seit mehr als zwei Wochen ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer in der EU ab zwölf Jahren freigegeben, die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt ihn aber nur bei bestimmten Vorerkrankungen. Das müssen wir Eltern akzeptieren, denn guten Gewissens kann die Stiko derzeit kaum anders entscheiden: Gesunde Kinder haben offenbar nur ein geringes Risiko, schwer zu erkranken. Zudem gibt es zu wenig Erkenntnisse über ihre Impfung und mögliche Folgen. Das Risiko könnte also höher als der Nutzen sein.

Jugendliche einbeziehen

Wer Kinder hat, der trägt Verantwortung. Macht sich Sorgen. Erst recht in einer Pandemie, die wir so noch nie erlebt haben, aber in der wir trotz sinkender Infektionszahlen noch immer stecken. Guter Rat? Fast unmöglich. Freilich sollte niemand überstürzt handeln, um einen Termin für den Nachwuchs zu ergattern. Lieber etwas länger nachdenken – und Jugendliche in die Diskussion einbeziehen. Denn klar ist: Bei dieser Entscheidung gibt es kein Richtig oder Falsch. Mögliche Folgen einer Impfung zeigen sich vielleicht erst Jahre später. Ebenso eventuelle Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Deshalb sollten Eltern und Kinder ihre Entscheidung wenigstens ohne Druck von außen und mit einem möglichst guten Bauchgefühl treffen. Weder Politik noch Nachbarn können da mitbestimmen.

Wer seinen Nachwuchs nicht impfen lässt, ist kein Gegner oder Egoist. Doch wer ein gesundes Kind zum Piks schickt, auch keine Rabenmutter oder Rabenvater.

Der Nachwuchs darf bei der Impf-Frage kein Mittel zum Zweck, muss aber Mensch sein. Ein Mensch, der auch nach den Ferien im Klassenverband in der Schule sitzen oder in Kitas betreut werden muss. Mit Impfung oder ohne. Deshalb muss dringend auch in andere Konzepte wie Luftfilter investiert werden, um Schule und Kita im Herbst problemlos fortzuführen. Denn selbst wenn sich die meisten Eltern für eine Impfung entscheiden sollten, dauert es noch lange, bis alle versorgt sind.

Wir haben das älteste unserer vier Kinder übrigens gerade impfen lassen. Und hoffen, dass es die richtige Entscheidung war. Doch dieser Piks darf bei Kindern nicht das einzige Mittel sein, das über ihre Zukunft entscheidet.

