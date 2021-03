  Corona im Sport: Wird der Fußball von den Gesundheitsämtern bevorzugt?

Wenn ein Gefühl von Mauschelei entsteht, resultiert daraus schnell ein Problem mit der Glaubwürdigkeit. Grundsätzlich funktionieren die Hygienekonzepte, die von den einzelnen Ligen und Verbänden im Sport auf den Weg gebracht worden sind, sehr ordentlich. Die Zahl der Corona-Fälle im laufenden Spielbetrieb ist unter dem geblieben, was man bei Vollkontakt-Sportarten wie Fußball, Handball oder Eishockey befürchten musste.

Dennoch wird hinter vorgehaltener Hand diskutiert. Über mögliche Privilegien, die die Fußball-Bundesliga bei den Gesundheitsämtern genießen könnte, wenn es um die Anordnung von Quarantänen geht. Sind in der Pandemie manche ein wenig gleicher als die anderen? Hat der Fußball eine größere Lobby als andere Sportarten?

Der diffuse Verdacht ist in der Welt – und ein Blick auf die Einzelfälle bestätigt ihn. Nehmen wir den FC Bayern, den mächtigen Branchenführer im Fußball. Sieben positive Corona-Tests verzeichneten die Münchner seit vergangenem Herbst, darunter prominente Kicker wie Serge Gnabry, Niklas Süle, Leon Goretzka und zuletzt Thomas Müller. Eine Quarantäne für die komplette Mannschaft sprachen die zuständigen Gesundheitsämter aber nie aus, obwohl die Betroffenen in der Regel voll im Trainingsbetrieb standen. Die häufigen Testungen der Bayern-Profis reichten als Argument aus, um nur den einzelnen positiven Spieler aus dem Verkehr zu ziehen, nie das gesamte Team.

Das ist mindestens erstaunlich, wenn man weiß, dass in anderen Sportarten und selbst in der 3. Fußball-Liga teilweise viel rigoroser durchgegriffen wird. Handball-Rekordmeister THW Kiel wurde im Saisonverlauf schon zweimal komplett in Quarantäne geschickt, Liga-Rivale MT Melsungen einmal. Im Eishockey traf es das DEL-Team der Grizzlys Wolfsburg.

Der Fall Wolfsburg wirkt besonders seltsam. Denn während beim örtlichen Eishockey-Club eine Mannschaftsquarantäne angeordnet wurde – inklusive der damit unausweichlichen Spielabsagen –, kam der benachbarte Fußball-Bundesligist VfL trotz insgesamt acht positiver Fälle um diese drastische Maßnahme immer herum. Und in der 3. Fußball-Liga fragen sich Vereine wie der SV Meppen, die aufgrund von Coronafällen teils wochenlang zum Pausieren verdammt waren, ob sie eigentlich einen anderen Sport als der FC Bayern praktizieren.