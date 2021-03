Bitte glauben Sie mir, liebe Leserinnen und Leser, es macht auch mir als Kommentatorin keinen Spaß, immer nur draufzuhauen. Seit Tagen kritisiert diese Redaktion in unterschiedlicher Besetzung und für verschiedene Teilbereiche die Plan- und Ideenlosigkeit der Politik rund um Corona. Auch dieser Kommentar wird leider in dieselbe Kerbe hauen – müssen.

Ob Impfen, Schnelltest, Überbrückungshilfen oder jetzt eine wieder bleierne Lockdown-Fortführungsstrategie. Es ist immer das Gleiche: zu spät, zu wenig, zu schlecht umgesetzt – auch jetzt, nach den Beschlüssen von Bund und Ländern. Viele Einzelhändlerinnen und Gastronomen versuchen fassungslos die neuen, extrem komplexen Vorgaben überhaupt erst einmal zu verstehen, um darauf reagieren zu können. Dabei können sich die Corona-Regeln ja auch schnell wieder ändern, je nach Bundesland und auch nach Kommune.

Klar ist nur eins: Was die von den monatelangen Schließungen betroffenen Unternehmer bräuchten, sind eine Perspektive und Wege, wie sie mit sinnvollen Hygiene- und Testkonzepten wieder ihre Kundschaft empfangen können. Und genau das bekommen sie auch dieses Mal nicht. Wirkliche Lockdown-Alternativen, neue Konzepte, sinnvolle Strategien wurden wieder nicht vorgestellt. Im Gegenteil, vor allem für eine Region wie unsere, die sich aus Teilen von Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen zusammensetzt, droht ein beispielloses Chaos aus verschiedensten Vorgaben und Lockerungsschritten. Es ist völlig voraussehbar: Wenn etwa in Speyer oder Neustadt die Baumärkte öffnen dürfen, wird es jede Menge Einkaufstourismus von der anderen Rheinseite geben. Und die Anbieter in anderen Kommunen, die ihre Türen geschlossen halten müssen, verzweifeln weiter.

„Gefangen in Deutschlands Covid-Alptraum“ – so beschreibt ein hier lebender US-Journalist des Mediums „Politico“ seine aktuellen Eindrücke. Und erklärt genüsslich, wie die „vermeintliche Heimat der Effizienz“ bei den Impfungen hinterherhinkt – im Vergleich zu EU-Nachbarstaaten wie Dänemark und erst recht gegenüber den USA. Artikel wie dieser zeigen, dass mittlerweile nicht nur die Existenz vieler Unternehmen in Gefahr ist. Es geht längst auch um den Ruf des Wirtschaftsstandorts Deutschland, der seine Anziehungskraft auch seiner Innovationsstärke und seiner Effizienz zu verdanken hat. Genau diese Kombination würde uns jetzt weiterhelfen – doch davon ist auf politischer Ebene wenig zu erkennen.